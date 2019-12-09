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  4. Из коттеджа владельца Mercurу и московского ЦУМа украли шубы на 20 миллионов рублей

Из коттеджа владельца Mercurу и московского ЦУМа украли шубы на 20 миллионов рублей

, 15:40 | Карина Бернтгольц 109

Все пропавшие меховые изделия принадлежали покойной матери Леонида Фридлянда.

Фото: Известия / Алексей Майшев

В полицию поступило заявление о пропаже дорогостоящего имущества из коттеджа в Подмосковье неподалеку от Барвихи. Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, у владельца компании Mercury и московского ЦУМа Леонида Фридлянда украли восемь шуб марки Fendi из баргузина, соболя и норки.

Цена одного такого мехового изделия составляет примерно три миллиона рублей. По информации KP.RU, Все они принадлежали покойной матери бизнесмена Алле Когос.

На данный момент сотрудники полиции пытаются вычислить виновника преступления. На записи с камер наблюдения отчетливо видно, как некий мужчина пробирается в особняк через окно. Для того чтобы установить личность правонарушителя, стражи порядка ищут похожие заявления о краже в элитных домах за тот же период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из салона угнанной иномарки похитили несколько миллионов рублей наличных денег в Санкт-Петербурге.

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