СПбГУ пожаловался в полицию на студентку, плюнувшую в профессора

Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию после инцидента, произошедшего во время заседания комиссии по этике 10 декабря. Как сообщила заместитель ректора по безопасности Елена Шарыгина, выпускница вуза Александра Элбакян плюнула в присутствовавших на мероприятии лиц. Для того, чтобы остановить «агрессию» девушки, потребовалась помощь сотрудников охраны — говорится в сообщении, опубликованном на сайте образовательного учреждения.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, девушка плюнула в возглавляющего этическую комиссию почетного профессора СПбГУ Геннадия Богомазова и старшего преподавателя филологического факультета Александра Сизикова. Комиссия была созвана после того, как Элбакян пожаловалась на несправедливую оценку выпускной квалификационной работы. Когда участники заседания решили отклонить жалобу студентки, девушка вступила с ними в конфликт и начала вести себя грубо.

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СПбГУ заявили об угрозах, поступающих студенту из-за доцента Олега Соколова.