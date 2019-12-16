  1. Пятый канал
  4. Рогозин рассказал о планах построить «лифт» на Луну для коммерческих грузов

Рогозин рассказал о планах построить «лифт» на Луну для коммерческих грузов

, 14:45 | Игорь Рязов 24

Глава «Роскосмоса» также сообщил о необходимости построить на космодроме «Восточный» наземную инфраструктуру для корабля «Орел».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев

«Роскосмосу» нужны деньги для строительства универсального посадочного модуля на Луну и наземной инфраструктуры для космического корабля «Орел». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме «Восточный».

Рогозин назвал посадочный модуль на Луну «универсальным лифтом, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров». По его словам, на реализацию проекта потребуются «колоссальные средства». Чтобы вернуть вложения, проект будет коммерциализирован.

Глава «Роскосмоса» также рассказал о планах отказаться от запуска двух модулей к МКС. В госкорпорации считают, что их лучше использовать для создания лунной станции.

«Мы должны взвесить, есть ли смысл отправлять последующие модули на МКС, если жизнь МКС уже понятна, это (преращение работы — Прим. ред.) 2028 год, а у этих модулей будет ресурс 15-20 лет. Стоит ли их отправлять на три-четыре года, чтобы потом топить в океане вместе со станцией? Я не уверен», — сказал он.

Финансирование также требуется для создания наземной инфраструктуры под корабль «Орел», ранее известный под названием «Федерация». Речь идет о строительстве ряда объектов, включая барокамеру. Рогозин подчеркнул, что без них развитие пилотируемого комплекса на космодроме «Восточный» невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» планирует около 20 пусков ракеты-носителя «Союз» в 2020 году.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

15:08
Названы сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области
15:04
Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
15:00
Ехала первым классом: Грету Тунберг осудили за фото на полу переполненного поезда
14:56
«Ничего не делала с лицом»: Светлана Дружинина оправдалась перед Эвелиной Хромченко
14:49
Экс-министр транспорта может стать вице-губернатором Петербурга
14:45
Рогозин рассказал о планах построить «лифт» на Луну для коммерческих грузов

Сейчас читают

Fashion-астролог рассказала, как одеваться в 2020 году в зависимости от знака зодиака
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]