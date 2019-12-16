Рогозин рассказал о планах построить «лифт» на Луну для коммерческих грузов

«Роскосмосу» нужны деньги для строительства универсального посадочного модуля на Луну и наземной инфраструктуры для космического корабля «Орел». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме «Восточный».

Рогозин назвал посадочный модуль на Луну «универсальным лифтом, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров». По его словам, на реализацию проекта потребуются «колоссальные средства». Чтобы вернуть вложения, проект будет коммерциализирован.

Глава «Роскосмоса» также рассказал о планах отказаться от запуска двух модулей к МКС. В госкорпорации считают, что их лучше использовать для создания лунной станции.

«Мы должны взвесить, есть ли смысл отправлять последующие модули на МКС, если жизнь МКС уже понятна, это (преращение работы — Прим. ред.) 2028 год, а у этих модулей будет ресурс 15-20 лет. Стоит ли их отправлять на три-четыре года, чтобы потом топить в океане вместе со станцией? Я не уверен», — сказал он.

Финансирование также требуется для создания наземной инфраструктуры под корабль «Орел», ранее известный под названием «Федерация». Речь идет о строительстве ряда объектов, включая барокамеру. Рогозин подчеркнул, что без них развитие пилотируемого комплекса на космодроме «Восточный» невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» планирует около 20 пусков ракеты-носителя «Союз» в 2020 году.