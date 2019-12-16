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«Роскосмос» планирует около 20 пусков ракеты-носителя «Союз» в 2020 году

, 12:14 | Мария Скрипкина 38

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил на пресс-конференции о планах госкорпорации на следующий год.

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

«Роскосмос» планирует провести около 20 пусков ракеты-носителя «Союз» в 2020 году, сообщает РИА Новости. Об этом говорится в видеоролике, который представил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный.

«Два десятка пусков ракет-носителей „Союз“» — говорится в ролике.

В начале 2019 года Рогозин заявлял, что «Роскосмосу» предстоит за этот год провести 45 пусков ракет. На данный момент проведены только 22 пуска. Еще несколько стартов планируются до конца года.

Также в планах у «Роскосмоса» отправить к Международной космической станции корабль по сверхкороткой схеме в 2020 году. Ожидается, что полет займет всего два часа.

«До МКС — за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции», — говорится в видеоролике, посвященном планам госкорпорации на 2020 год.

При этом гендиректор корпорации напомнил, что в скором времени планируется полет к МКС корабля с экипажем по короткой двухвитковой схеме, который занимает три с половиной часа.

Также согласно презентации, которую Рогозин представил на пресс-конференции, должно начаться строительство стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный в 2022 году. Планируется, что к этому времени будет достроен стартовый комплекс для ракет «Ангара». Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что космонавты весом более 70 килограммов не полетят на Луну.

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