Ребенка, которого отчим в Омске ставил коленями на гречку, не будут забирать у матери

В суде в Омске начался допрос свидетелей по делу об истязании восьмилетнего мальчика. Отчим наказывал школьника, заставляя его часами стоять на коленях на гречке. В итоге крупа вросла в колени ребенка. А мать против таких методов воспитания не возражала.

Ранее в суде огласили обвинительное заключение. Фигуранты свою вину признали, но частично. Отчим и мать мальчика уверяют, что в их действиях не было предварительного сговора. Они также не согласны, что такое наказание можно считать пыткой. Данные следствия говорят об обратном.

«Были следователями установлены случаи, когда ребенка ставили коленями на гречневую крупу на протяжении всей ночи. При этом родители спокойно спали в соседней комнате. При этом, родители не кормили мальчика в то время, когда он был наказан», — сообщила старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ), СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

В ходе следствия также установлено, что родители не раз избивали мальчика. Ребенок перенес операцию и больше трех недель проходил лечение в стационаре. Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы. Тем временем, как пишет РИА Новости, мальчика не будут забирать у матери. По словам Ларисы Болдиновой, оснований для изъятия ребенка из семьи пока нет.

Между тем Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки относительно обоснованности возвращения ребенка в семью.