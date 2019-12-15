Жуткое видео: Отчим поставил ребенка на гречку и продолжает его избивать

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области опубликовало чудовищное видео издевательств отчима над восьмилетним ребенком. Якобы в воспитательных целях мужчина заставлял мальчика часами стоять на коленях на гречке. Подобному наказанию несовершеннолетний подвергался за малейшую провинность, а мать предпочитала не вмешиваться в процесс.

Все закончилось тем, что ребенку потребовалось хирургическое вмешательство. Ему провели операцию по удалению вросших в кожу коленей зерен гречки.

На данный момент отчим, который обвиняется в истязании несовершеннолетнего, арестован. Правоохранители задержали мужчину после того, как в полицию обратился сосед в семьи, к которому мальчик сбежал от родителей. Узнав о произошедшем, он тут же вызвал скорую и стражей порядка.

В Управлении опеки и попечительства Омской области ТАСС сообщили, что ребенок сейчас находится с матерью. Не исключается возможность лишения ее родительских прав. Судебное заседание в отношении отчима пострадавшего состоится 16 декабря.

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