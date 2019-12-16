Видео задержания высокопоставленного полицейского в Югре за пьяную езду

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео задержания в Сургуте водителя, который якобы представился руководителем местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. По предварительным данным, в момент остановки сотрудниками ГИБДД мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как видно на кадрах, правонарушитель оказал сопротивление полицейским, когда те пытались посадить его в машину, чтобы доставить в участок.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в Сургут направлена комиссия, в которую вошли руководители аппарата МВД. Если данные о том, что в нетрезвом виде за рулем действительно находился высокопоставленный полицейский, подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность перед законом.

Кроме того, меры строгой дисциплинарной ответственности будут также предприняты в отношении непосредственных руководителей сотрудника полиции. Об этом сообщил заместитель начальника ОИиОС УМВД России по ХМАО-Югре лейтенант внутренней службы Андрей Воронцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку после публикации в сети кадров, где якобы запечатлено задержание высокопоставленного силовика.