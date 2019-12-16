Как фанаты пронесли файеры на пермский концерт Макса Коржа?

Прокуратура Пермского края проверит организацию концерта Макса Коржа. Это было по-настоящему огненное выступление белорусского певца. Настолько, что некоторые фанаты ушли с концерта с ожогами. Зрители пронесли на танцпол файеры и устроили пожар, это едва не привело к трагедии.

Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин выяснял, кто следил за безопасностью на концерте, и почему посетителей с запрещенными файерами пустили на площадку. Подробности в репортаже.

Трэш, угар и безудержное веселье. Фанаты Макса Коржа подтвердили его статус «мастера бешеных концертов». Было действительно жарко.

Стихийное файер-шоу едва не обернулось пожаром. В зале вспыхнули сотни островков огня. Вот пожарные заливают пол водой, предотвращая возгорания. В общей суматохе вдруг начинается драка. Это фанаты устроили потасовку с охраной Дворца спорта, когда ее сотрудники расчищали дорогу для пожарных.

«У пожарных была простая инструкция. Если вдруг загорается файер, то нельзя его тушить сразу в руках у человека, чтобы он его не бросил на пол, не дай бог. А если файера падали на пол, у пожарных была задача не допустить никакого возгорания», — рассказал сотрудник агентства-организатора концерта Макса Коржа Илья Хипхоп.

«Перед проведением мероприятия осуществлялось поддежуривание ведомственной пожарной охраны одного из предприятий Перми», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Ирина Гомзикова.

Порядок на концерте пришлось наводить полицейским. И прокуратура уже начала проверку.

«Личность одного из граждан, зажегших фаер, уже установлена. Он опрошен. Другие причастные к правонарушению в настоящий момент устанавливаются. Все материалы будут переданы в МЧС по месту жительства данных граждан для привлечения их к административной ответственности», — комментирует начальник ОИИОС ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Авдюкова.

Хотя в правилах посещения концерта четко указано, что файеры проносить запрещено, фанаты, судя по всему, легко обманули охрану. Причем не только не только здесь, но в Пензе, Казани, Екатеринбурге.

«По-моему, кого-то повязали. Но не знаю, это не точно. Из моих знакомых — все нормально было, никого никуда не забрали. Но охрана была. Во время просто нужно от них убежать», — рассказывает Анастасия Милехина.

Для фанов это уже стало соревнованием — принять Макса в своем городе поярче, устроить переполох. И блеснуть этим в соцсетях.

Особенно круто получается, если их кумир заметит старания и отреагирует постом в Инстаграм, например:

«Не думайте, что мне плевать на все, я также как и вы переживаю за каждый косяк и стараюсь делать все возможное, чтобы каждый наш человек целым и счастливым вернулся домой. Пожарная, скорая — все рядом и начеку. Но несмотря на все эти нюансы этот сезон был лучшим»

И напомнить бы артисту о трагедии 10-летней давности, когда открытый огонь привел к пожару в ночном клубе «Хромая лошадь». Многие его фанаты тогда еще в детсад ходили и, наверняка, не знают об этом страшном происшествии.

«Они живут одним днем, им главное отпраздновать. Особенно идет усугубление за счет алкогольных напитков, поэтому море по колено и океан по пояс. Пожары происходят по вине самих же празднующих, которые в помещении начинают устраивать огненные шоу», — говорит руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев.

На этом, к тому же злоключения не закончились. По дороге из Перми в Екатеринбург автобус с фанатами перевернулся. Есть версия, что водитель заснул за рулем. К счастью, никто не погиб.

«В автобусе находились 54 человека, из которых в последующем в различные больницы обратились порядка 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — сообщил старший помощник руководителя Управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Ну а в клубе из-за горящих файеров несколько человек получили ожоги. Так закончился концертный сезон Макса Коржа в этом году. Шоу в Перми стало самым скандальным.