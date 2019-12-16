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ВКонтакте объявила о запуске тематических лент

, 15:21 | Алиса Маркова 51

Обновление постепенно появится у всех пользователей соцсети в течение нескольких дней.

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте запустила тематические ленты в разделе «Рекомендации». Теперь записи по конкретным темам отбирает алгоритм совместно с открытой студией, причем экспертом может стать каждый активный пользователь социальной сети. На первом этапе тематику публикаций определяют нейронные сети.

В свою очередь, у автора остается возможность указать ее самостоятельно при создании или редактировании записи. Затем наступает очередь экспертов, первые из которых были выбраны из числа участников VK Talents, а также среди известных пользователей ВКонтакте.

На старте обновления предусмотрено 11 тематических групп: туризм, музыка, игры, IT, стиль, фото, наука, кино, юмор, арты и спорт. Найти их можно в разделе «Рекомендации» в мобильном приложении соцсети.

Для того, чтобы стать экспертом и получить возможность влиять не рекомендации, необходимо пройти небольшой тест. Лишиться этого звания можно, будучи неактивным пользователем или имея множество жалоб на материалы, которым оказывается поддержка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах 2019 года по версии ВКонтакте в музыкальной сфере.

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