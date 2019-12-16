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  4. Разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина

Разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина

, 16:25 | Сергей Зеленский Видео 18

Никто из очевидцев не пришел на помощь пострадавшему, и только женщина-кондуктор смогла остановить злоумышленника.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ingo Kuzia, ВКонтакте @typical_cherkassy

В городе Черкассы в центральной Украине мужчина среди бела дня при плотном движении транспорта на проезжей части подбежал к водителю лимузина, открыл дверь и начал яростно наносить удары молотком.

На кадрах очевидцев видно, что избиение длится около минуты, но никто не пришел мужчине на помощь, не вызвал ни полицию, ни медиков. В какой-то момент рядом остановился автобус, из которого вышла женщина-кондуктор, и отвлекла злоумышленника.

Пострадавший находится в больнице, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ушиб плеча.

Как пишут в паблике «Типичные Черкассы», правоохранителям удалось задержать 35-летнего подозреваемого в нападении. Он был задержан в тот момент, когда катался по городу на дорогостоящей иномарке, в которой также был его знакомый и две несовершеннолетние девушки. Ранее он уже отсидел в тюрьме 13 лет за умышленное убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный с молотком в руках взял заложника в московском метро.

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