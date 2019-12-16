Русский музей пообещал убрать из кафе шоколадки со Сталиным

Русский музей пообещал убрать из кафе шоколадки с изображением Иосифа Сталина. О неоднозначном презенте в придачу к кофе рассказал в Facebook один из посетителей экспозиции, побывавший в кафе. Сообщение, проиллюстрированное фотографией вызвало возмущение многих пользователей соцсети, кто-то даже придумал новое название напитку «кофе репрессо».

Facebook @vadim.fialko

В руководстве Русского музея пояснили, что не имеют отношение к подарку, кафе лишь арендует площадку в учреждении.

«Этот шоколад, который относится к серии „Лица России“, закупался арендаторами, которые обслуживают кафетерий, без согласования с музеем. В ближайшее время он будет убран из продажи», — цитирует представителя музея РИА Новости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, возмущение петербуржцев вызвали конфеты с портретами российских монархов на палочке, пользующиеся большим спросом у туристов.