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«Не могла встать с кровати»: Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

, 16:59 | Карина Бернтгольц Видео 2 023

Певица призналась, что первые признаки заболевания проявились в 2005 году. Сейчас врачи тоже не делают радужных прогнозов, однако звезда не сосредоточивает внимание на своем недуге.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Советская и российская эстрадная певица Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни. Заслуженная артистка РФ призналась, что первые тревожные симптомы проявились еще в 2005 году. В определенный момент наступил период, что звезда даже не могла самостоятельно встать с кровати. Ей помогал муж Антон Логинов, однако в 2018 году он ушел из жизни. Хлебниковой стало еще тяжелее бороться с недугом.

«Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться… В тот период я закрылась в себе, оттолкнула всех друзей… Рядом остались только родители, дочь и… Антон — он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — цитирует исполнительницу «Собеседник».

Несмотря на неутешительные прогнозы медиков, певица старается не зацикливаться на проблеме. Она хочет дальше сочинять музыку, выступать на сцене, писать стихи и планирует выпустить книгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению пластического хирурга, у Марины Хлебниковой птоз лица.

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