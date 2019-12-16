«Не могла встать с кровати»: Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Советская и российская эстрадная певица Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни. Заслуженная артистка РФ призналась, что первые тревожные симптомы проявились еще в 2005 году. В определенный момент наступил период, что звезда даже не могла самостоятельно встать с кровати. Ей помогал муж Антон Логинов, однако в 2018 году он ушел из жизни. Хлебниковой стало еще тяжелее бороться с недугом.

«Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться… В тот период я закрылась в себе, оттолкнула всех друзей… Рядом остались только родители, дочь и… Антон — он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — цитирует исполнительницу «Собеседник».

Несмотря на неутешительные прогнозы медиков, певица старается не зацикливаться на проблеме. Она хочет дальше сочинять музыку, выступать на сцене, писать стихи и планирует выпустить книгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению пластического хирурга, у Марины Хлебниковой птоз лица.