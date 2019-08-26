  1. Пятый канал
  4. Пластический хирург считает, что у Марины Хлебниковой птоз лица

Пластический хирург считает, что у Марины Хлебниковой птоз лица

, 20:42 184

По мнению специалистов, певице просто необходимо обратиться к врачам.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Пластический хирург Никита Сарамков заявил, что певице Марине Хлебниковой необходимо обратиться к врачам за помощью, если она намерена вернуть себе красоту. По мнению специалиста, одними из главных проблем 53-летней знаменитости являются выраженные мимические морщины, возрастные изменения в области шеи, а также в челюстно-лицевой зоне.

«Она мне по-прежнему не нравится»: Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

Кроме того, Никита Сарамков отметил, что у Марины Хлебниковой наблюдается птоз (опускание кожных структур под действием гравитации — Прим.ред.) в средней и нижней третях лица, сообщает «Экономика сегодня».

Хирург подчеркнул, что певице нужно, в первую очередь, найти грамотного специалиста, обладающего чувством вкуса, который не станет «разводить» знаменитость на проведение гиперкоррекции. Врач считает, что Марине Хлебниковой нужно начать с инъекций ботулотоксина в лобную, межбровную, окологлазничную зоны, подбородок и шею.

При этом, Никита Сарамков уверен, что звезда не сможет обойтись без пластической операции на челюстно-лицевой зоне. Перед этим, певице придется пройти курс для оздоровления обменных процессов в коже. Причем для избавления от птоза Хлебниковой может не понадобиться операция. Она может быть заменена нитевыми техниками вкупе с липосакцией.

Врач выразил уверенность, что если указанные манипуляции будут проведены «интеллигентно и аккуратно», то они не навредят внешности Марины Хлебниковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +13°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

21:43
В Домодедово зарезали посетителя букмекерской конторы — видео
21:34
«Какой дурак это написал!» Милонов разъяснил свою идею о единой школьной форме
21:20
Почему закрывать нос и рот рукой при чихании вредно для здоровья
21:06
Названа предварительная причина пожара в женском монастыре в Москве
20:53
Видео: Инспектор ДПС спас на трассе «Сортавала» двух собак и вернул хозяину
20:42
Пластический хирург считает, что у Марины Хлебниковой птоз лица

Сейчас читают

Видео: Владелец уникальной суперяхты «Черная жемчужина» впервые показал ее журналистам
«Красивый мальчик»: Проехавший в метро Дмитрий Нагиев насмешил фанатов
Видео: Жителю Салехарда случайно прострелили голову во время фотосессии (18+)

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги