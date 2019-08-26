Пластический хирург считает, что у Марины Хлебниковой птоз лица

Пластический хирург Никита Сарамков заявил, что певице Марине Хлебниковой необходимо обратиться к врачам за помощью, если она намерена вернуть себе красоту. По мнению специалиста, одними из главных проблем 53-летней знаменитости являются выраженные мимические морщины, возрастные изменения в области шеи, а также в челюстно-лицевой зоне.

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Кроме того, Никита Сарамков отметил, что у Марины Хлебниковой наблюдается птоз (опускание кожных структур под действием гравитации — Прим.ред.) в средней и нижней третях лица, сообщает «Экономика сегодня».

Хирург подчеркнул, что певице нужно, в первую очередь, найти грамотного специалиста, обладающего чувством вкуса, который не станет «разводить» знаменитость на проведение гиперкоррекции. Врач считает, что Марине Хлебниковой нужно начать с инъекций ботулотоксина в лобную, межбровную, окологлазничную зоны, подбородок и шею.

При этом, Никита Сарамков уверен, что звезда не сможет обойтись без пластической операции на челюстно-лицевой зоне. Перед этим, певице придется пройти курс для оздоровления обменных процессов в коже. Причем для избавления от птоза Хлебниковой может не понадобиться операция. Она может быть заменена нитевыми техниками вкупе с липосакцией.

Врач выразил уверенность, что если указанные манипуляции будут проведены «интеллигентно и аккуратно», то они не навредят внешности Марины Хлебниковой.

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