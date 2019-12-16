Алексей Чумаков и Эмин Агаларов сняли экстремальный клип на крыше небоскреба

Певцы Алексей Чумаков и Эмин Агаларов (EMIN) представили клип на песню «У края пропасти». Ролик опубликован на YouTube.

Главным персонажем клипа стала девушка. В первой части видео она встречается с Алексеем Чумаковым, а во второй — c Эмином. В одной из заключительных сцен героиня стоит на середине троса, натянутого между небоскребами. На крыше первой высотки стоит Чумаков, а на второй — Эмин.

Девушка не может выбрать между певцами и срывается вниз. К счастью, трагедии не случилось — она упала в мягкую кровать к другому мужчине.

«Клип получился очень крутым! В этом видео есть и интересная история, и развитие сюжета, которое держит в напряжении до самого финала, и сам финал, который точно удивит зрителя», — рассказал о работе Эмин.

Исполнитель добавил, что основную работу над песней и видео провел Чумаков. Сценарий родился за одну ночь.

«Очень ценно, когда мы находим человека, с которым можем вместе стоять даже у края пропасти, держась за руки и смотреть друг другу в глаза. А клип о том, что когда этого не получается, когда у каждого героя свой край пропасти, который он делит самим собой, никакие глубокие чувства не выдержат такого эгоизма», — прокомментировал видео Чумаков.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Алексей Чумаков также снялся в сериале «Барс». Премьера состоялась в конце ноября 2019 года. Новые эпизоды выходят на Пятом канале с понедельника по четверг в 23:05.