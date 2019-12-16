Пьяного дебошира примотали скотчем к креслу во время полета в Новосибирск

Мужчину примотали скотчем к креслу во время полета из Минеральных вод в Новосибирск. Дебошир не успокоился даже в отделении полиции, следует из видео МВД России.

Во время полета мужчина употреблял спиртное. В воздухе он начал ругаться матом на бортпроводников и вести себя агрессивно. На замечания буйный пассажир не реагировал.

Последней каплей стало намерение мужчины отправиться в кабину пилотов. Он резко встал и направился к ней, но был схвачен и усажен на место. До конца полета бортпроводники примотали его к креслу скотчем.

После приземления в Новосибирске путешественника задержали сотрудники полиции. Его доставили в отделение, но дебошир и там вел себя буйно — ругался матом, пинал стоящую рядом мебель и клетку. Утром мужчина сказал, что ничего не помнит, и попросил его отпустить.

«Это жизнь такая, что…» — философски ответил дебошир на вопрос, что случилось в самолете.

В отношении пассажира самолета возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом дебоше на борту самолета, связанном с Новосибирском. Там скандал начался с неудачной попытки познакомиться с хабаровчанкой.