  1. Пятый канал
  4. Перенесшие инфаркт или инсульт с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами

Перенесшие инфаркт или инсульт с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами

, 1:10 Эфирная новость 15

Государство выделило на обеспечение медпрепаратами 14 миллиардов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: PA Wire/PA Images, 5-tv.ru

С нового года люди, перенесшие инфаркты и инсульты, начнут получать бесплатные лекарства. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, государство выделяет на это 14 миллиардов рублей.

«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода», — заявила министр.

Скворцова заметила, что у каждого третьего пациента через год наблюдается рецидив, если прием лекарств прекращается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о срочной доставке в Россию пропавшего антибиотика «Фортум», который необходим для лечения муковисцидоза.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

1:31
Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста
1:14
Эксклюзивные кадры выноса из дома в Ленобласти арсенала оружия, изъятого в многодетной семье
1:10
Перенесшие инфаркт или инсульт с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами
0:52
Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних «огоньках»
0:38
Астролог рассказала, с чем связано возвращение Софии Ротару и надолго ли
0:24
Шесть лайфхаков избежать простуды во время эпидемии

Сейчас читают

«Так держать!»: Сильно похудевшая Лолита восхитила поклонников
Меган Маркл уже пожалела о решении выйти замуж за принца, полагают эксперты
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]