Перенесшие инфаркт или инсульт с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами

С нового года люди, перенесшие инфаркты и инсульты, начнут получать бесплатные лекарства. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, государство выделяет на это 14 миллиардов рублей.

«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода», — заявила министр.

Скворцова заметила, что у каждого третьего пациента через год наблюдается рецидив, если прием лекарств прекращается.

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