Разрешение продажи лекарств в интернете откладывается

Разрешение продажи лекарств в интернете, похоже, откладывается на неопределенный срок. Правительство не поддержало поправки депутатов ко второму чтению законопроекта, которые касаются легализации онлайн-торговли рецептурными препаратами.

В кабмине считают, что в документе по этому пункту много недочетов: не ясно, кто будет проверять достоверность рецептов? Как идентифицировать покупателей? И в конце концов, кто должен доставлять такие препараты — обычные курьеры или фармацевты?

«Главное же что? Главное безопасность и интересы пациента, но если у Минздрава самого ответственного ведомства, которое отвечает за наше здоровье, и у них есть опасения. У них есть вопросы, есть сомнения. Значит, мы должны их рассмотреть. Это не такой простой вопрос», — поясняет депутат Госдумы РФ Федот Тумусов.

Замечания по поправкам депутаты обсудят с правительством в ближайшее время.