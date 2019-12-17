Российская картина «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Российская картина «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар». Кроме нее в номинации «Лучший международный художественный фильм» представлены кинопроизведения из Чехии, Эстонии, Испании, Венгрии, Юной Кореи, Сенегала, Польши, Франции и Северной Македонии.

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух молодых девушек в послевоенном Ленинграде в конце 1945 года. Ранее за эту картину режиссер Кантемир Балагов был удостоен премии «Особый взгляд» на Канском кинофестивале, а сам фильм получил приз ФИПРЕССИ.

За лучшие визуальные эффекты короткий список «Оскара» вошли драма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» и военно-историческая драма Сэма Мендеса «1917». В категории «Лучший документальный фильм» отмечен фильм «Аполлон-11» о первом полете на Луну.

Окончательно список номинантов академики объявят 13 января 2020 года. Церемония награждения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие фильмы издание The Independent считает лучшими за последнее десятилетие.