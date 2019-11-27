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Лучшие фильмы последнего десятилетия назвал The Independent

, 17:31 | Алиса Старжевская 150

Журналисты издания не оставили без внимания как романтические картины, так и триллеры.

Фото: Кадр из к/ф «Лунный свет»

Список лучших фильмов десятилетия разместили на сайте The Independent. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Картина Барри Дженкинса «Лунный свет», получившая в 2017 году три премии «Оскар», оказалась на первом месте. В фильме рассказывается история мальчика из Майами, который вырос в мире, где правят наркотики и деньги. В поисках самого себя, а также попытках изменить судьбу, главный герой дошел до момента, когда нужно выбрать свой путь. Людей настолько затронул фильм, что режиссера назвали одним из главных голосов в современном кинематографе.

Тодд Хейнс с фильмом «Кэрол» уютно расположились на втором месте. Романтично-драматичная картина, в которой рассказывается об отношениях двух женщин из Нью-Йорка. Действие фильма разворачивается в 1950 году. Молодая Терез встречает замужнюю Кэрол. Между ними вспыхивает страсть, однако они еще не знают, что мимолетное влечение навсегда изменит их жизни.

Триллер Джордана Пила закрыл тройку лидеров списка. Молодого фотографа из Нью-Йорка пригласили на знакомство родители его подружки. Парень знает, что семья его девушки принадлежит к элитному обществу и живет в загородном доме, потому ожидал хорошего приема. Однако не все золото, что блестит. По мнению журналистов, кинокартина «Прочь» превосходно отображает современное общество.

Фильмы Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» и братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса» заняли четвертое и пятое места. В ТОП-10 вошли также кинокартины «Безумный Макс: Дорога ярости», «Американская милашка», «Тебя никогда здесь не было», «Приключения Паддингтона 2» и «Женщины ХХ века».

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