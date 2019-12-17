Путин подписал закон о защите покупателей недвижимости

У россиян, пострадавших из-за покупки квартир у мошенников, теперь не будут забирать жилье. Закон, защищающий права добросовестных покупателей недвижимости подписал Владимир Путин.

Речь идет о гражданах, которые в поиске квартиры опирались на данные из госреестра, и не знали о мошеннических схемах продавцов. По словам авторов, документ позволит избежать ситуаций, когда человек честно приобретал жилье, а позже оказывался и без крыши над головой и без денег. Сохранить недвижимость смогут и те, кто получил имущество в результате приватизации.

Документ, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

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