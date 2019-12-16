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Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

, 17:33 | Сергей Зеленский Видео 32

Документ вступит в силу через полгода.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемого банковского роуминга.

Документ призван не допустить установления повышенных тарифов при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка.

Закон вступит в силу через 180 дней, так как банкам нужно время, чтобы привести свои тарифы в соответствие с новыми требованиями на всей территории страны.

Инициаторами документа выступили Федеральная антимонопольная служба, Министерство финансов и Центробанк. В ведомствах назвали существовавший порядок взимания комиссии межрегиональной дискриминацией.

Как передавал 5-tv.ru, соответствующие поправки о межрегиональных переводах защитят интересы граждан, и обеспечат развитие безналичных платежей.

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