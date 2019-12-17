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  4. Езда по обочине: в ДТП всегда виноват нарушитель?

Езда по обочине: в ДТП всегда виноват нарушитель?

, 10:25 Эфирная новость 22

Петербуржцу удалось доказать, что он не виноват в аварии, когда его автомобиль столкнулся с машиной на обочине.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

До Верховного суда в поисках правды дошел водитель из Петербурга — мужчину признали виновным в ДТП, хотя второй участник ехал по обочине. Получилось, что нарушать правила можно — отвечать будут другие. Виновник ДТП даже попытался получить страховые выплаты. Судебные разбирательства растянулись на год. Удалось ли наказать обочечника, знает корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-хоккеист СКА за рулем Mercedes попал в ДТП в Петербурге, двое пострадали.

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