Езда по обочине: в ДТП всегда виноват нарушитель?

До Верховного суда в поисках правды дошел водитель из Петербурга — мужчину признали виновным в ДТП, хотя второй участник ехал по обочине. Получилось, что нарушать правила можно — отвечать будут другие. Виновник ДТП даже попытался получить страховые выплаты. Судебные разбирательства растянулись на год. Удалось ли наказать обочечника, знает корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-хоккеист СКА за рулем Mercedes попал в ДТП в Петербурге, двое пострадали.