Подросток за рулем Mercedes попал в ДТП в Петербурге, двое пострадали

Два человека пострадали в результате ДТП, произошедшем в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. На пересечении проспекта Кима и улицы Одоевского столкнулись Mercedes, за рулем которого находился 16-летний подросток, и Audi.

В результате происшествия водитель Audi был госпитализирован в Покровскую больницу. Врачи у него диагностировали сотрясение мозга. В ходе происшествия травмы также получил пешеход.

О состоянии несовершеннолетнего, ставшего участником ДТП, ничего неизвестно. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в ДТП в Торбеевском районе Мордовии. Авария произошла на 150-м километре трассы Р-180 в шести километрах от села Жуково.