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  4. «Кусайте ядом себя»: Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Димой Биланом

«Кусайте ядом себя»: Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Димой Биланом

, 10:14 | Алиса Старжевская Видео 138

Певец уверен, что не уступает коллеге по количеству и масштабу карьерных достижений.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Между певцами Сергеем Лазаревым и Димой Биланом всегда было негласное соперничество. Вот и сейчас, по слухам, победитель «Евровидения-2008» отказался от участия в концерте, потому что его имя оказалось написано на афише ниже, чем имя двукратного бронзового призера Сергея Лазарева. Сергей долго не комментировал ситуацию, но через какое-то время решил прервать молчание, пишет Тeleprogramma.pro.

Как говорит Лазарев, для него не важно на каком месте он будет упомянут в афише. Певец уверен, что по количеству и масштабу карьерных достижений он не уступает своему звездному коллеге. Сергей считает показательным, что он стал победителем зрительского голосования и двукратным призером европейского музыкального конкурса «Евровидение».

«Поверьте, победитель — не всегда тот, кто оказывается с трофеем в руках. Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно стопроцентный победитель. Умерьте свой пыл и кусайте ядом себя», — резко заявил певец.

Некоторые заявили, что две бронзы не сопоставимы с золотом Билана. Комментировать эту реплику Лазарев не стал. Дмитрий также никак не ответил на слова коллеги.

Известно, что продюсер певца Яна Рудковская опровергла слухи, заявив, что ее протеже Дима Билан отказался ехать на концерт под эгидой европейского конкурса не из-за размера букв — на это же число у него запланирован благотворительный концерт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Билан объяснил свой отказ выступить на шоу звезд «Евровидения» в Амстердаме.

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