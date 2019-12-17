СК предъявил обвинения троим газовикам по делу о взрыве в доме под Белгородом

Следственный комитет предъявил обвинения троим сотрудникам газовой службы по делу о взрыве бытового газа в жилом доме под Белгородом. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как писал 5-tv.ru, трагедия произошла в поселке Яковлево вечером 3 декабря 2019 года. В результате хлопка бытового газа у здания от фундамента до крыши рухнула внешняя стена. В четырехэтажном доме проживали 34 человека. Шестерых пострадавших госпитализировали в областную больницу. Двое погибли.

Как полагает следствие, к выходу и скоплению газа в подвале дома причастны представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель. По данным СК, газовики «осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ».

Трое представителей компании, непосредственно отвечавшие за организацию и выполнение опасных работ, задержаны. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места хлопка газа в Тюмени.