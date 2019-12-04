Причина обрушения части дома под Белгородом, где один погиб и шестеро пострадали

В поселке Яковлево Белгородской области завершена спасательная операция на месте взрыва газа в жилом доме. После полуночи под обломками нашли тело молодого мужчины. Шестерых пострадавших уже госпитализировали в областную больницу. У дома от фундамента до крыши рухнула внешняя стена. По предварительной версии, взорвался газовый котел в одной из квартир.

В небольшом четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево недалеко от Белгорода проживало по документам 28 человек. Взрыв прогремел в начале девятого вечера, когда многие уже вернулись в свои квартиры после рабочего дня. Он разрушил одну из стен здания.

Сила взрыва была такова, что осколки разлетались на сотни метров вокруг, а взрывную волну почувствовали даже те, кто проезжал по дороге рядом.

По словам очевидцев, сразу после взрыва люди начали выпрыгивать из окон своих квартир. Стена начала рушиться несколькими минутами позже. По предварительным данным, мог взорваться газовый котел, который отапливал здание.

«Все раненые доставлены в больницы, один сейчас находиться в реанимации. Экстренные службы прибыли на место незамедлительно», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

На место прибыл и губернатор Белгородской области. Ситуация находится под личным контролем главы МЧС страны Евгения Зиничева. Он уже поручил сверить имена людей, прописанных в разрушенном доме со списками пострадавших и эвакуированных.

Тем временем, после обнаружения тела мужчины под завалами спасательная операция завершилась. Однако разбор обломков продолжится и ночью. Следователи проводят проверку по факту взрыва в доме в поселке Яковлево Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Белгородской области пообещал выплатить каждому жильцу разрушенного дома по 30 тысяч рублей.