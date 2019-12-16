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Экс-министр финансов Подмосковья осужден на 14 лет тюрьмы

, 14:39 | Сергей Зеленский Видео 56

Бывший чиновник Алексей Кузнецов вместе с подельниками присвоил 14 миллиардов рублей.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии и постановил взыскать с него 14 миллиардов рублей, которые он с подельниками похитил.

Экс-чиновник обвинен в мошенничестве и хищении денег по 22 эпизодам. Среди активов Кузнецова — квартира в Париже, многочисленные произведения искусства, вилла в Сен-Тропе и отели в Куршавеле, элитные автомобили.

Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, судебный процесс над Кузнецовым на деле подтверждает реализацию принципа неотвратимости наказания в отношении лиц, обвиняемых в коррупции.

Она подчеркнула, что расследование проводилось при эффективном сотрудничестве российских правоохранительных органов с французскими коллегами.

Ранее уже были осуждены соучастники Кузнецова: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Заочно вынесен приговор Жанне Булах и Дмитрию Котляренко. Кроме того, следствием задержан еще один соучастник — бывший руководитель фирмы «ИКМО» Дмитрий Демидов, который на протяжении порядка десяти лет скрывался от следствия. Он обвиняется в мошенничестве, в результате которого был причинен ущерб на сумму один миллиард рублей юридическому лицу.

В начале декабря бывший первый заместитель главы госкомпании «Росгеология» Руслан Горринг был приговорен судом к 3,5 годам колонии строгого режима за мошенничество.

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