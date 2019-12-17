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  4. Партия метадона стоимостью шесть миллиардов рублей задержана на таможне во «Внуково»

Партия метадона стоимостью шесть миллиардов рублей задержана на таможне во «Внуково»

, 17:04 Эфирная новость 33

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

На таможне во Внуково задержана крупная партия метадона, ее стоимость оценивают в шесть миллиардов рублей. Две с половиной тысячи литровых бутылок с бесцветной жидкостью выгрузили из самолета, прибывшего из Германии, и поместили на склад временного хранения. Декларировать товар не стали. И неудивительно — в бутылках растворили наркотик в высокой концентрации.

«Согласно проведенным экспертным исследованиям, в данных жидкостях обнаружено наркотическое средство метадон в концентрации, превышающей 50 процентов. Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составила свыше одной тонны 235 килограмм. Стоимость одного грамма данного вещества на черном рынке составляет 200 долларов США», — сообщила пресс-секретарь Внуковской таможни Анастасия Савенкова.

Партия метадона следовала транзитом в Таджикистан. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Тем временем по словам представителя наркологической службы Таджикистана, задержанная во «Внуково» партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН.

Заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов уточнил ТАСС, что партия с метадоном предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москву прибыл груз с не зарегистрированным в РФ препаратом «Мидазолам».

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