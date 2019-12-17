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Видео: митинги у Верховной рады превратились в стычки с полицией

, 17:00 | Анастасия Игонина Видео 68

Семнадцать правоохранителей пострадали во время столкновений у здания Рады, 26 правонарушителей задержаны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serg Glovny, Twitter @CommanderAntiZe

В Киеве митингующие у Верховной рады украинцы устроили стычки с полицией. Акции протеста проходят в столице Незалежной 17 декабря.

По сообщению РИА Новости, часть собравшихся протестует против принятия законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Если он будет принят, с октября 2020 года земельные угодья смогут приобретать общины, физические и юридические лица, зарегистрированные на Украине, а также государство. В качестве наследства земля может быть передана и иностранным гражданам.

Протестующие попытались установить перед зданием парламента палатки, однако представители правоохранительных органов пресекли их действия. Участники акции начали бросать камни в полицейских — в ответ силовики стали проводить задержания.

К месту событий пришлось вызвать скорую помощь. Семнадцать полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады, 26 правонарушителей были задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-нардеп Надежда Савченко предрекла Украине гибель к 2023 году в случае принятия закона о продаже сельскохозяйственных земель.

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