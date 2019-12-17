ТОП-10 лучших киноактеров 2019 года по версии The New York Times

Названа десятка лучших киноактеров 2019 года по версии The New York Times. Во главе списка — Адам Драйвер, известный зрителям по фильмам «Удача Логана» и «Звездные войны», а в уходящем году отметившийся главной ролью в картине «Брачная история».

На вторую строчку издание поместило кенийско-мексиканскую актрису Лупиту Нионго. Она впечатлила зрителей своей игрой в американском фильме ужасов «Мы».

На третьем месте оказалась Джулианна Мур и ее роль в картине «Глория Белл». Фильм вышел в прокат в конце 2018 года.

Следующие три строчки в ТОП-10 заняли Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, номинированные на «Оскар» вместе с фильмом «Однажды… в Голливуде» и Антонио Бандерас, блеснувший в картине «Боль и слава» Альмодовара.

В списке также Роберт Де Ниро, сыгравший в фильме «Ирландец», великолепная Дженнифер Лопес, переплюнувшая в свои 50 молодых коллег по фильму «Стриптизерши», Скарлетт Йоханссон за роль в «Брачной истории» и Элизабет Мосс, отличившаяся в картине «Ее запах», сообщают Дни.ру.

Ранее 5tv.ru публиковал ТОП-10 худших фильмов 2019 года по версии кинокритики американского издания Variety.