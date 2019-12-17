Видео: Челябинский метеорит устроил переполох в историческом музее Южного Урала

Необъяснимое явление произошло в Историческом музее Южного Урала в Челябинске, где хранится осколок упавшего в 2013 году рядом с городом метеорита. В минувшие выходные среди бела дня в присутствии посетителей защитный купол над экспонатом самопроизвольно поднялся. О загадочном событии сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

По его словам, поднять бронированное стекло над метеоритом обычно довольно сложно и это сопряжено с чередой бюрократических процедур. Тяжелая конструкция приводится в движение с помощью четырех электродвигателей, расположенных по углам. Плюс к нему подключена сигнализация. Прежде таких происшествий в музее не случалось.

«Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и — выдохнул. Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор», — написал Валеев.

Он также рассказал, что накануне мистического события приходила группа «поклонников метеорита». Правда никаких подозрительных действий они не совершали, в отличие от других посетителей, которые минувшим летом устраивали танцы и моления вокруг космического камня.

К своему посту Айвар Валеев приложил фотографию акта, который составили о странном происшествии сотрудники музея. Из документа следует, что все случилось 14 декабря около 15:30. Вернул купол на место прибывший на место электрик с помощью пульта. Никаких повреждений ни на экспонате, ни на витрине не обнаружено.

Facebook @Айвар Валеев

В интервью 5-tv.ru Айвар Валеев заявил, что объяснений произошедшего у сотрудников музея по-прежнему нет, однако в мистику там не верят. Он пояснил, что куполом метеорит был накрыт после неприятного инцидента, когда несколько лет назад кто-то пытался похитить часть осколка. Защита устроена таким образом, что даже случайно никто не мог бы нажать на пульт, хранящийся в специальном помещении.

«Мы в мистику не верим. Этот кусок метеорита достаточно хорошо известен, никаких там чудес быть не может. Но мы просто хихикаем между собой и говорим, что вот недавно же пролетал, приближался к Земле метеорит, „Роскосмос“ об этом сообщил 22 ноября. Буквально говорили, что это чуть ли не брат-близнец нашего метеорита. И мы смеемся, что может быть он как-то передал привет. Или наш как-то среагировал на его приближение», — сказал пресс-секретарь музея.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, метеорит, получивший название «Челябинск», пролетел над городом и упал в озеро Чебаркуль около 9:20 по местному времени 15 февраля 2013 года. Внезапно появившийся космический объект наделал много шума, от последствий ударной волны тогда пострадали почти полторы тысячи человек, а экономический ущерб оценен примерно в миллиард рублей.