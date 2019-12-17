  1. Пятый канал
  4. Актрису фильма «Угрюм-река» мошенники обманули на два миллиона рублей

Актрису фильма «Угрюм-река» мошенники обманули на два миллиона рублей

, 21:32 | Мия Субботина Видео 77

Валентина Савельева попалась на обман псевдобанкиров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Kino-teatr.ru

Неизвестные представились «сотрудниками банка» и выманили у заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти два миллиона рублей, сообщает KP.RU. 79-летняя актриса поверила мошенникам, которые сказали ей о якобы подозрительных операциях со счетами, и сообщила им личные данные.

Потерпевшая рассказала, что на протяжении двух дней ей поступали звонки «из банка». В беседе ей сообщали о подозрительных операциях на ее счетах. Мошенники убеждали женщину передать им конфиденциальную информацию, чтобы сохранить средства.

«Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего, путем нескольких транзакций, с ее счетов были сняты 1 950 720 рублей», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

В полицию Савельева обратилась не сразу, даже заметив пропажу средств. Она решила, что это стандартная операция, и деньги скоро вернутся на счета. Однако, когда этого не произошло, она обратилась в отдел полиции по Пресненскому району Москвы. Мошенников разыскивают, устанавливаются детали произошедшего.

Валентина Савельева с 1961 года работает в Центральном академическом театре Советской (Российской) Армии. Публике она известна по таким фильмам, как «Угрюм-река», «Увольнение на берег», «Жизнь и судьба» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солистка Большого театра лишилась 300 тысяч рублей из-за «липовой» сотрудницы соцзащиты.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
Астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу

Последние новости

22:54
Берлин готов к санкциям Вашингтона против «Северного потока — 2»
22:45
Задержаны трое предполагаемых участников перестрелки в Ростовской области
22:41
Везде жуткий бардак: в каких условиях содержали детей в многодетное семье в Ленобласти
22:30
Мать владельца арсенала в Химози оказалась еще и совладельцем храма в Кудрово
22:21
Седокова ушла с вечеринки в честь своего дня рождения в мужских ботинках
22:07
Многодетная мать приехала в злополучный дом в Химози в Ленобласти

Сейчас читают

«Ей нужен парик»: подписчики раскритиковали внешность Нелли Уваровой
«Миша сделал мне предложение»: 77-летняя Ангелина Вовк думает о свадьбе
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]