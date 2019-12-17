Актрису фильма «Угрюм-река» мошенники обманули на два миллиона рублей

Неизвестные представились «сотрудниками банка» и выманили у заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти два миллиона рублей, сообщает KP.RU. 79-летняя актриса поверила мошенникам, которые сказали ей о якобы подозрительных операциях со счетами, и сообщила им личные данные.

Потерпевшая рассказала, что на протяжении двух дней ей поступали звонки «из банка». В беседе ей сообщали о подозрительных операциях на ее счетах. Мошенники убеждали женщину передать им конфиденциальную информацию, чтобы сохранить средства.

«Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего, путем нескольких транзакций, с ее счетов были сняты 1 950 720 рублей», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

В полицию Савельева обратилась не сразу, даже заметив пропажу средств. Она решила, что это стандартная операция, и деньги скоро вернутся на счета. Однако, когда этого не произошло, она обратилась в отдел полиции по Пресненскому району Москвы. Мошенников разыскивают, устанавливаются детали произошедшего.

Валентина Савельева с 1961 года работает в Центральном академическом театре Советской (Российской) Армии. Публике она известна по таким фильмам, как «Угрюм-река», «Увольнение на берег», «Жизнь и судьба» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солистка Большого театра лишилась 300 тысяч рублей из-за «липовой» сотрудницы соцзащиты.