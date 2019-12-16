  1. Пятый канал
  4. Солистка Большого театра лишилась 300 тысяч рублей из-за «липовой» сотрудницы соцзащиты

Солистка Большого театра лишилась 300 тысяч рублей из-за «липовой» сотрудницы соцзащиты

, 15:24 | Мия Субботина 43

Оперная певица Галина Черноба стала жертвой мошенницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Коньков Александр/Фотохроника ТАСС

Оперная певица, преподаватель Московской Государственной консерватории Галина Черноба, стала жертвой мошенников. Злоумышленники похитили с ее банковских карт 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «МК».

Известно, что артистке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Главного управления соцзащиты. Она выведала у певицы CVC-коды от ее банковских карт. После чего с одной карты, принадлежащей Чернобе, было списано 115 тысяч рублей, а с другой 185 тысяч.

«Мошенница сообщила мне, что органы соцзащиты должны перечислить какие-то государственные выплаты на мои счета. Она была настолько убедительна, что у меня даже тени сомнения не возникло в ее искренности. Только когда пришли смс о списании денежных средств, я поняла, что меня обманули», — посетовала артистка.

Как сообщили в столичном главке МВД, возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у дочери бывшего главы «Формулы-1» украли 67 миллионов долларов.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

16:32
«Я начал делать это первым!» Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин
16:25
Разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина
16:20
Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве
16:14
Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы
16:09
Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста
16:04
Президент Франции приедет в Москву на празднование Дня Победы

Сейчас читают

Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]