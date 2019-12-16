Солистка Большого театра лишилась 300 тысяч рублей из-за «липовой» сотрудницы соцзащиты

Оперная певица, преподаватель Московской Государственной консерватории Галина Черноба, стала жертвой мошенников. Злоумышленники похитили с ее банковских карт 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «МК».

Известно, что артистке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Главного управления соцзащиты. Она выведала у певицы CVC-коды от ее банковских карт. После чего с одной карты, принадлежащей Чернобе, было списано 115 тысяч рублей, а с другой 185 тысяч.

«Мошенница сообщила мне, что органы соцзащиты должны перечислить какие-то государственные выплаты на мои счета. Она была настолько убедительна, что у меня даже тени сомнения не возникло в ее искренности. Только когда пришли смс о списании денежных средств, я поняла, что меня обманули», — посетовала артистка.

Как сообщили в столичном главке МВД, возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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