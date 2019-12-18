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Психолог считает, что Панину угрожает опасность из-за пикантных видео

, 1:22 | Мия Субботина 40

Скандальное поведение актера Алексея Панина может быть продиктовано психическим заболеванием. Эксперт считает, что артисту необходимо в ближайшее время обратиться к врачу.

Фото: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин 58

Кандидат психологических наук Елена Ярикова в интервью с шоуменом Рустамом Солнцевым заявила, что актер Алексей Панин не может трезво оценивать происходящее с ним, сообщает «Дни.ру».

Мужчина постоянно становится героем громких скандалов, чем привлекает к себе повышенное внимание и вызывает агрессию у массовой аудитории. В сети есть несколько видео сексуальных экспериментов актера. По словам психолога, это очень опасно, поскольку на звезду могут напасть и причинить ему физические увечья.

«Когда человека несет, он уже не думает о своей безопасности. Уровень собственной безопасности он уже не оценивает. Эта грань, она теряется. Можно сказать, что появляется некий диагноз, это уже все-таки психиатрия», — отметила Елена Ярикова.

Эксперт считает, что Панин уверен в том, что все скандалы и перфомансы ему сойдут с рук. Однако это может неприятным образом обернуться для него.

«Человек, можно сказать, поймал звезду. Он может хайповать и придумывать все, что угодно. Это уже не является неким перфомансом. Это является одним из диагнозов», — заявила психолог.

Также Ярикова подчеркнула, что Алексея Панина необходимо изучать докторам. По ее словам, на примере актера можно написать докторскую диссертацию по психиатрии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Панин умилил подписчиков фото с подросшей дочерью.

Тема:
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