Макаров и Синицын снова вместе: звезды «Кадетства» встретились спустя годы

Актеры Головин и Корчевников встретились спустя 20 лет

Александр Головин приехал на работу к Борису Корчевникову и не скрывал радости от встречи. Актер поделился фотографией с коллегой в личном блоге и посвятил ему трогательные слова. Поклонники тут же вспомнили Максима Макарова и Илью Синицына — героев сериала «Кадетство», которых артисты сыграли почти 20 лет назад.

«Сильный духом человек, настоящий мужчина, пример для всех. Ты навсегда в моем сердце, родной», — написал Головин под совместным кадром.

Для зрителей эта встреча стала настоящим путешествием в прошлое. В сериале Головин исполнил роль дерзкого и независимого Максима Макарова, а Корчевников сыграл рассудительного Илью Синицына — одного из самых принципиальных и надежных кадетов. Их экранные образы заметно отличались характерами, но оба полюбились аудитории.

«Кадетство» вышло на экраны в 2006 году и быстро стало одним из самых узнаваемых молодежных сериалов своего времени. История воспитанников Суворовского училища сделала Головина и других актеров настоящими кумирами подростков.

Похоже, поклонники не прочь увидеть любимых героев снова вместе и на экране. Ранее Александр Головин признавался, что хотел бы обсудить возможность продолжения «Кадетства». По мнению актера, из этой идеи мог бы получиться интересный проект. Пока же фанатам остается радоваться встречам артистов в реальной жизни — и вспоминать времена, когда для полного счастья не хватало только кадетской формы.

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