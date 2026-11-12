Макаров и Синицын снова вместе: звезды «Кадетства» встретились спустя годы

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 1 270 0

Александр Головин приехал на работу к Борису Корчевникову и не стал скрывать эмоций.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Instagram*/ /s.a.n.e.k13; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актеры Головин и Корчевников встретились спустя 20 лет

Александр Головин приехал на работу к Борису Корчевникову и не скрывал радости от встречи. Актер поделился фотографией с коллегой в личном блоге и посвятил ему трогательные слова. Поклонники тут же вспомнили Максима Макарова и Илью Синицына — героев сериала «Кадетство», которых артисты сыграли почти 20 лет назад.

«Сильный духом человек, настоящий мужчина, пример для всех. Ты навсегда в моем сердце, родной», — написал Головин под совместным кадром.

Для зрителей эта встреча стала настоящим путешествием в прошлое. В сериале Головин исполнил роль дерзкого и независимого Максима Макарова, а Корчевников сыграл рассудительного Илью Синицына — одного из самых принципиальных и надежных кадетов. Их экранные образы заметно отличались характерами, но оба полюбились аудитории.

«Кадетство» вышло на экраны в 2006 году и быстро стало одним из самых узнаваемых молодежных сериалов своего времени. История воспитанников Суворовского училища сделала Головина и других актеров настоящими кумирами подростков.

Похоже, поклонники не прочь увидеть любимых героев снова вместе и на экране. Ранее Александр Головин признавался, что хотел бы обсудить возможность продолжения «Кадетства». По мнению актера, из этой идеи мог бы получиться интересный проект. Пока же фанатам остается радоваться встречам артистов в реальной жизни — и вспоминать времена, когда для полного счастья не хватало только кадетской формы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придет...

Последние новости

14:27
В США отреагировали на смерть российского посла: что сказали
14:25
Ударной волной от взрыва автомобиля под Санкт-Петербургом задело автобус
14:20
«Выполнял сложнейшие задачи»: в МИД России вспомнили умершего посла Дарчиева
14:17
«Нужно закапываться»: Минцифры выступает за уход ЦОДов под землю
14:07
Дождь из долларов пошел в Астане
13:59
Art Pictures Distribution покажет фильм «Яга на нашу голову» в Эфиопии

Сейчас читают

«Зловредный человек!» — Ефремова необычно поздравили с 63-летием
Макаров и Синицын снова вместе: звезды «Кадетства» встретились спустя годы
Лерчек придется пойти на важный шаг ради помилования: что ей нужно сделать
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео