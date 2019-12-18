Беспорядки во Франции: Париж парализован, радикалы устроили погромы

В Париже в эти поздние часы продолжаются беспорядки. Столица Франции парализована из-за манифестаций против социальных реформ.

Сегодня работали всего две из 16-ти линий метро, отменены 80 процентов пригородных поездов, закрыты Эйфелева башня, Версальский дворец и ограничен вход в Лувр. Туристам вообще советуют держаться подальше от центра — слишком опасно.

Вечером, во время шествия, радикально настроенная молодежь начала погромы. Били витрины магазинов, расписывали баллончиками стены, переворачивали мусорные баки. Радикалы забросали камнями полицейский спецназ, потом стали взрывать петарды и поджигать мусор.

Бастовали и в других городах Франции: Ницце, Марселе, Нанте, Бордо. В Лионе толпа протестующих на несколько часов заблокировала доступ к речному порту.

Неспокойно накануне было и в столице Киева. Люди вышли на улицы из-за скандального «аграрного закона». Он разрешает покупку и продажу сельхоз-земель, в том числе иностранцам. При этом корреспонденты украинских каналов заявляют — в столице все спокойно. Ну не стреляют же! А у стен Верховной Рады все традиционно — слезоточивый газ, брусчатка, пострадавшие и первые жертвы.