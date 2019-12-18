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«Право на мирное собрание»: Зеленский о беспорядках в Киеве

, 2:00 Эфирная новость 37

Обращение главы государства по поводу беспорядков в Киеве не успокоило протестующих. У стен Верховной Рады все традиционно — слезоточивый газ, брусчатка, пострадавшие и первые жертвы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gao Jing, 5-tv.ru

В Киеве новая волна беспорядков, полиция применила слезоточивый газ, митингующие — брусчатку, есть пострадавшие с обеих сторон. По последним данным, один человек погиб — в давке у него отказало сердце.

Люди вышли на улицы из-за скандального «аграрного закона». Он разрешает покупку и продажу сельхоз-земель, в том числе иностранцам. При этом корреспонденты украинских каналов заявляют — в столице все спокойно. Ну не стреляют же!

В целом спокойно комментирует происходящее и президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь призвать жителей страны к мирным протестам.

«Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право выражать свое мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его поступков страдает другой», — написал на своей странице в Facebook глава государства.

Он обратил внимание, что у Верховной Рады звучат не «голоса фермеров, а политические лозунги». Зеленский пообещал, что при последующих чтениях закона власть будет внимательно слушать людей.

«Владимир! Сколько же времени, это „мирное собрание“ будет продолжаться?»

«500 гривен и мы постоим, 1000 гривен — мы побушуем, вот и весь митинг»

«Думаю, просто нужно держать слово, которое дал, а там смотри и поверь власть появится… А у вас Владимир Александрович, жаль, с этим как-то слабо», — вот так ответили жители Украины на обращение президента в сети.

Съемочная группа «Известий» убедилась, протест не совсем мирный. Чуть ли не единственная из российских СМИ. Уникальные кадры из Киева — в репортаже нашего коллеги Дмитрия Зименкина.

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