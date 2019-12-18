«Авангард», «Сармат», «Ярс»: командующий РВСН рассказал о вооружении

Российским Ракетным Войскам Стратегического Назначения накануне исполнилось 60 лет. Юбилей ракетчики встречали на боевом посту: проводили учебные стрельбы и осваивают новейшую технику. Это в поздравлении особо отметил министр обороны Сергей Шойгу. Планируется, что уже к 2024 году все ядерное вооружение советского образца останется в прошлом.

В честь праздника командующий РВСН приоткрыл некоторые данные. Рассказал, что в ракетных войсках служат 18 000 человек. У нас три ракетные армии и 12 ракетных дивизий четыре с шахтными пусковыми установками и восемь с мобильными комплексами. Это 60% носителей «ядерного щита» России.

Сейчас на службе семь типов ракетных комплексов шахтного базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс», мобильного базирования «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Но перевооружение идет космическими темпами, так что в ближайшие пять лет все ракетные соединения переведут на новые разработки «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу 2019 года будет доведена до 76 процентов. В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100 процентов.

К последним двум — особый интерес, поскольку они оснащены гиперзвуковыми боевыми частями, теми, что летят со скоростью в 20 раз быстрее скорости звука и преодолевают все системы ПРО. Причем до конца года на дежурство станет первый ракетный полк с «Авангардами» в Оренбургской области. И после летных испытаний «Сармат» пропишется в Красноярском крае — самое мощное оружие современности. «Сатана-2», как называют ракету в НАТО.