Вынужденный алкоголизм и толпы в магазинах: за что россияне не любят Новый год

Россияне в ходе исследования рассказали о том, почему не любят новогодние праздники. Оказалось, что таких 20%. Сообщает РИА Новости.

Аналитики выяснили, что расстраивают больше всего толпы в магазинах, траты на подарки, а также огромные отчеты по итогам года на работе. Около 16% недовольных считают, что вместо огромных трат на подарки и наряды, можно вообще отказаться от праздника.

15% респондентов пожаловались на «вынужденный алкоголизм» и шум от петард. Еще 8% опрошенных страдают от длинных каникул, в которые необходимо встречаться с родственниками, а также от появления странных гостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google опубликовал список самых желанных для путешественников мест мира.