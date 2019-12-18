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  4. Вынужденный алкоголизм и толпы в магазинах: за что россияне не любят Новый год

Вынужденный алкоголизм и толпы в магазинах: за что россияне не любят Новый год

, 5:15 | Светлана Шевченко 36

В исследовании приняли участие 4,4 тысячи человек.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Россияне в ходе исследования рассказали о том, почему не любят новогодние праздники. Оказалось, что таких 20%. Сообщает РИА Новости.

Аналитики выяснили, что расстраивают больше всего толпы в магазинах, траты на подарки, а также огромные отчеты по итогам года на работе. Около 16% недовольных считают, что вместо огромных трат на подарки и наряды, можно вообще отказаться от праздника.

15% респондентов пожаловались на «вынужденный алкоголизм» и шум от петард. Еще 8% опрошенных страдают от длинных каникул, в которые необходимо встречаться с родственниками, а также от появления странных гостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google опубликовал список самых желанных для путешественников мест мира.

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