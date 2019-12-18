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Черное море в Крыму заполонили медузы

, 9:29 Эфирная новость 15

Обычно «нашествие» этих морских обитателей в Балаклаве происходит осенью или весной.

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Фото, видео: globallookpress.com / Frans Lanting, 5-tv.ru

Черное море превратилось в белое. Все из-за медуз — в Балаклавской бухте сейчас — нашествие морских обитателей. Их настолько много, что вода больше напоминает булькающую кашу.

Обычно «нашествие» этих морских обитателей в Балаклаве происходит осенью или весной, однако такой «бульон» из медуз здесь впервые.

Рыбаки гостям лишь рады: медузы — отличная приманка для рыбы. А вот стоит ли беспокоиться любителям поплавать в ледяной воде, узнала моя коллега Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ласковом тюлене, который обнял дайвера во время съемки подводного мира у архипелага Фарн.

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