Черное море в Крыму заполонили медузы

Черное море превратилось в белое. Все из-за медуз — в Балаклавской бухте сейчас — нашествие морских обитателей. Их настолько много, что вода больше напоминает булькающую кашу.

Обычно «нашествие» этих морских обитателей в Балаклаве происходит осенью или весной, однако такой «бульон» из медуз здесь впервые.

Рыбаки гостям лишь рады: медузы — отличная приманка для рыбы. А вот стоит ли беспокоиться любителям поплавать в ледяной воде, узнала моя коллега Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ласковом тюлене, который обнял дайвера во время съемки подводного мира у архипелага Фарн.