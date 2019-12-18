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  4. Арзамасова в предновогоднем ажиотаже рассказала о своей диете

Арзамасова в предновогоднем ажиотаже рассказала о своей диете

, 7:24 | Сергей Зеленский Фото 82

Артистка каждый декабрь теряет до пяти килограммов.

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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками экспресс-диетой, благодаря которой за месяц улетучивается до пяти килограммов. Секрет заключается в рабочей предновогодней нагрузке, которая случается у многих популярных артистов.

«За декабрь обычно худею килограммов на пять. Хотя ем много и что попало и когда попало, и сплю так же. Это самый бешеный месяц у всех артистов, наверное. Марафон с перерывами на спринт», — рассказала она о своем графике.

Instagram @liza_arzamasova

Лиза подчеркивает, что «если хочешь не полнеть, главное не диеты, а пахать, как лошадь и улыбаться».

«Результат декабрьского галопа обычно на лицо — мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными», — иронизирует она.

Впрочем, такое «девичье счастье» длится не долго — всего лишь до Старого Нового года, когда рабочий ритм заметно спадает.

«Щечки отъедаю, да и другие части тела заметно прибавляют», — призналась она.

В заключение 24-летняя Лиза пожелала всем «предновогодних восторгов», и добавила, что «мчит в новый день».

Ранее Лиза Арзамасова показала фото в колготках в сетку и с глубоким декольте.

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