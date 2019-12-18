Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне. Об этих данных свидетельствует законопроект, представленный украинским лидером на рассмотрение в Верховную раду, пишет РИА Новости.

Из текста законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины» следует, что особым статусом будет обладать только Киев. Хотя, в действующей редакции документа подобным статусом обладает и Севастополь.

В Верховной раде прокомментировали подобные нововведения в конституции. Так, народный избранник от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что его партия не станет поддерживать данный законопроект. По словам депутата, создается впечатление, что нынешняя власть «уже не надеется увидеть Севастополь украинским».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проект Владимира Зеленского по децентрализации, в котором не упоминается особый статус Донбасса, проанализируют в Кремле.