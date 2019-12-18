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Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

, 8:29 | Ниса Мурзанаева Видео 303

Украинский президент предложил к рассмотрению законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny, Pavlo Gonchar, Vyacheslav Maevskiy, Sergii Kharchenko, Serhii Hudak

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне. Об этих данных свидетельствует законопроект, представленный украинским лидером на рассмотрение в Верховную раду, пишет РИА Новости.

Из текста законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины» следует, что особым статусом будет обладать только Киев. Хотя, в действующей редакции документа подобным статусом обладает и Севастополь.

В Верховной раде прокомментировали подобные нововведения в конституции. Так, народный избранник от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что его партия не станет поддерживать данный законопроект. По словам депутата, создается впечатление, что нынешняя власть «уже не надеется увидеть Севастополь украинским».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проект Владимира Зеленского по децентрализации, в котором не упоминается особый статус Донбасса, проанализируют в Кремле.

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