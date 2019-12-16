Проект Зеленского по децентрализации проанализируют в Кремле

В Кремле проанализируют законопроект о децентрализации власти на Украине — соответствует ли он минским договоренностям и формуле Штайнмайера. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Документ Владимира Зеленского опубликован на сайте Верховной Рады. В нем нет упоминаний об особом статусе Донбасса. Судя по всему, закон преследует другие цели.

«Он попытался с помощью законопроекта усидеть на двух стульях в очередной раз. То есть с одной стороны вроде как решить вопрос с местными олигархами и немножечко их прижать, если хотите. А с другой стороны — показать, что он по-прежнему плохо относится или совсем не относится к такому понятию как отдельный статус вот этих двух республик — Донецка и Луганска», — считает политолог Игорь Павловский.

При этом в Киеве заявили о готовности выполнять решения «нормандской четверки». В частности, глава украинского МИДа Вадим Пристайко назвал новую дату перемирия на Донбассе. Это 20-е или 21 декабря. Он также заявил о планах обменять пленных по формуле «всех на всех» и о подготовке еще трех участков для разведения сил.