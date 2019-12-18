Токаев освободил от должности посла Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку посла республики в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетова, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипломат освобожден от занимаемой должности по достижении пенсионного возраста.

«Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста», — говорится в тексте документа.

63-летний политик был назначен послом Казахстана в России 3 февраля 2017 года. До этого Имангали Тасмагамбетов занимал должности вице-премьера республики, министра обороны и главы администрации Астаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангела Меркель не встала во время гимна Казахстана перед встречей с Токаевым.