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  4. Австралийская модель Тэмми Хемброу ответила на критику за фотошоп ягодиц

Австралийская модель Тэмми Хемброу ответила на критику за фотошоп ягодиц

, 13:26 | Валентин Черников 1 230

Инстаблогер со сногсшибательной фигурой заявила, что обязана своим телом генетике и тренировкам.

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Фото, видео: Instagram @tammyhembrow

На обвинения в использовании фотошопа ответила модель Тэмми Хемброу. Благодаря выдающейся фигуре 25-летнюю девушку наряду с серфингисткой Холи-Дейз Кофи называют «австралийской Ким Кардашьян». В 2019 году инстаблогер набрала десять миллионов подписчиков в Instagram.

Помимо армии поклонников у Хемброу есть и немало завистников. В комментариях под фотографиями ей не раз указывали на злоупотребление фотошопом. Сама фитнес-гуру отвергла критику хейтеров и указала, что подтянутыми ягодицами и другими частями тела обязана генетике и тренировкам. Слова Тэмми приводит издание The Daily Telegraph.

Модель утверждает, что никогда не ретушировала снимки. Чтобы у фанатов не осталось сомнений, помимо фото она часто выкладывает в блог видео. На этом пользователи соцсети не успокоились и заподозрили, что Хемброу прибегнула к так называемой «бразильской подтяжке ягодиц». Австралийка оспорила и эти слухи.

«Всегда есть люди, которые так говорят. Они просто не знают, что можно добиться этого с помощью тренировок. Безусловно, это генетика, и вы не можете изменить некоторые особенности тела, но можете нарастить мышечную массу и подтянуть фигуру», — заявила знаменитость.

Девушка уверяет, что ходит в зал три раза в неделю и в том числе занимается тяжелой атлетикой. Для упругости ягодиц он приседает со штангой весом 60 килограммов.

Ранее 5-tv.ru писал, что неудачное фото «австралийской Кардашьян» смутило пользователей.

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