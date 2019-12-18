Госдума в третьем чтении приняла закон об электронной очереди в детские сады

В Госдуме проходит заключительное заседание осенней сессии. Седьмой парламентский сезон короткий, но, как говорят депутаты, им удалось на 80% выполнить задачу, поставленную в послании президента.

Повестка дня напряженная, депутаты собираются рассмотреть в заключительном чтении 29 проектов и один — в основном. Уже приняты документы, в частности, о расселении аварийных домов и о закупке незарегистрированных в России лекарств.

Третье чтение прошел важный законопроект о виноградарстве и виноделии в России. В нем, по словам авторов инициативы, максимально учтены интересы и отечественных производителей, и потребителей.

«Фактически принятие данного законопроекта позволит впервые в России создать новую отрасль виноградарства и виноделия. Задать направление ее развития, закрепить на законодательном уровне понятие „вино“ и „вино России“. Предусмотреть конкретные меры поддержки виноградарей и виноделов, в том числе малых форм винодельческой отрасли. Мы должны обеспечить принятие базового закона „О виноградарстве и виноделии“, который закрепит в себе основные условия предоставления и распределения таких мер», — сказал депутат Госдумы РФ, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Борис Пайкин.

Также в третьем чтении был принят закон об информационной системе доступности дошкольного образования. Парламентарии узаконили существующие в регионах электронные очереди в детсады. Закон поможет облегчить процедуру записи ребенка в садик, позволив сэкономить силы и время родителей, а также значительно сократит риски коррупции в данной сфере. Всего за осеннюю сессию в нижней палате, как ожидается, будут приняты 206 законов.