  1. Пятый канал
  4. Госдума в третьем чтении приняла закон об электронной очереди в детские сады

Госдума в третьем чтении приняла закон об электронной очереди в детские сады

, 16:35 Эфирная новость 6

Закон поможет облегчить процедуру записи ребенка в садик, позволив сэкономить силы и время родителей, а также значительно сократит риски коррупции в данной сфере.

Фото: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

В Госдуме проходит заключительное заседание осенней сессии. Седьмой парламентский сезон короткий, но, как говорят депутаты, им удалось на 80% выполнить задачу, поставленную в послании президента.

Повестка дня напряженная, депутаты собираются рассмотреть в заключительном чтении 29 проектов и один — в основном. Уже приняты документы, в частности, о расселении аварийных домов и о закупке незарегистрированных в России лекарств.

Третье чтение прошел важный законопроект о виноградарстве и виноделии в России. В нем, по словам авторов инициативы, максимально учтены интересы и отечественных производителей, и потребителей.

«Фактически принятие данного законопроекта позволит впервые в России создать новую отрасль виноградарства и виноделия. Задать направление ее развития, закрепить на законодательном уровне понятие „вино“ и „вино России“. Предусмотреть конкретные меры поддержки виноградарей и виноделов, в том числе малых форм винодельческой отрасли. Мы должны обеспечить принятие базового закона „О виноградарстве и виноделии“, который закрепит в себе основные условия предоставления и распределения таких мер», — сказал депутат Госдумы РФ, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Борис Пайкин.

Также в третьем чтении был принят закон об информационной системе доступности дошкольного образования. Парламентарии узаконили существующие в регионах электронные очереди в детсады. Закон поможет облегчить процедуру записи ребенка в садик, позволив сэкономить силы и время родителей, а также значительно сократит риски коррупции в данной сфере. Всего за осеннюю сессию в нижней палате, как ожидается, будут приняты 206 законов.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.58
0.05 69.69
0.01
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Последние новости

16:44
«Я готова принять»: Сестра жены Андрея Бовта о намерении забрать их детей
16:39
Швейцарский суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой»
16:35
Госдума в третьем чтении приняла закон об электронной очереди в детские сады
16:23
В России заработало приложение для жалоб на плохие дороги
16:18
Видео: Бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию
15:52
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

Сейчас читают

«Как похожа!»: Сестра Жанны Фриске спела хит покойной сестры
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]