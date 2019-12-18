  1. Пятый канал
  4. Госдума приняла законопроект, который вводит новое понятие — «Вино России»

Госдума приняла законопроект, который вводит новое понятие — «Вино России»

, 15:36 | Карина Бернтгольц 55

Документ, устанавливающий правовые основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, был принят в третьем, окончательном чтении.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о виноградарстве и виноделии. Авторами законодательной инициативы стали депутаты Владимир Жириновский, Сергей Неверов, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин. Документ был предложен на рассмотрение 16 октября.

Как отмечал председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, еще на этапе внесения законопроекта в Госдуму, новый документ является «революционным». Он направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

«Ничего подобного раньше не было, за исключением вот этой отчаянной попытки Голицына, так и не реализованной. Я надеюсь, что сейчас это оздоровит отрасль», — подчеркнул генеральный директор МИА «Россия сегодня»

В тексте закона впервые вводится четкий понятийный аппарат виноделия и виноградарства, а также законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции. В документе даны определения 80 основным понятиям в этой сфере: начиная от того, что такое «вино», и заканчивая тем, что такое «виноградник». В частности, само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.

Одной из основных проблем до настоящего момента российские виноделы считали отсутствие единой и комплексной правовой базы, регулирующей сферу производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Новый закон призван внести ясность.

В нем устанавливаются требования к сырью, материалам и даже этикетке. Особое внимание уделено защите потребителей от некачественной продукции и подделок. Для этого вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной. Производство и оборот таких алкогольных напитков запрещается на законодательном уровне.

ТАСС / Сергей Мальгавко

Немаловажным также является тот факт, что в законе четко фиксируется, что «вино России» должно быть на сто процентов произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. Документ призван поддержать отечественного производителя и способствовать развитию виноградарства в РФ. Одна из задач документа — сделать так, чтобы российское вино не только не уступало иностранному, но даже превосходило его по качеству.

«Реализация данного законопроекта должна прежде всего дать толчок развитию российского виноградарства», — заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, комментируя нововведения.

Сейчас Россия по производству вина занимает восьмое место в мире, а по потреблению седьмое. При этом, по словам Киселева, в настоящий момент страна стоит на пороге того, чтобы превратиться в один из главных винных регионов мира.

По мнению главы Союза виноградарей и виноделов, закон поможет не только навести порядок в ценах, на рынке вина, но и вывести на новый уровень винную культуру в России.

РИА Новости / Владимир Астапкович

Ранее ww5-tv.ru рассказывал о том, что Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.58
0.05 69.69
0.01
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Последние новости

16:44
«Я готова принять»: Сестра жены Андрея Бовта о намерении забрать их детей
16:39
Швейцарский суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой»
16:35
Госдума в третьем чтении приняла закон об электронной очереди в детские сады
16:23
В России заработало приложение для жалоб на плохие дороги
16:18
Видео: Бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию
15:52
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

Сейчас читают

«Как похожа!»: Сестра Жанны Фриске спела хит покойной сестры
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]