Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о виноградарстве и виноделии. Авторами законодательной инициативы стали депутаты Владимир Жириновский, Сергей Неверов, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин. Документ был предложен на рассмотрение 16 октября.

Как отмечал председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, еще на этапе внесения законопроекта в Госдуму, новый документ является «революционным». Он направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

«Ничего подобного раньше не было, за исключением вот этой отчаянной попытки Голицына, так и не реализованной. Я надеюсь, что сейчас это оздоровит отрасль», — подчеркнул генеральный директор МИА «Россия сегодня»

В тексте закона впервые вводится четкий понятийный аппарат виноделия и виноградарства, а также законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции. В документе даны определения 80 основным понятиям в этой сфере: начиная от того, что такое «вино», и заканчивая тем, что такое «виноградник». В частности, само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.

Одной из основных проблем до настоящего момента российские виноделы считали отсутствие единой и комплексной правовой базы, регулирующей сферу производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Новый закон призван внести ясность.

В нем устанавливаются требования к сырью, материалам и даже этикетке. Особое внимание уделено защите потребителей от некачественной продукции и подделок. Для этого вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной. Производство и оборот таких алкогольных напитков запрещается на законодательном уровне.

ТАСС / Сергей Мальгавко

Немаловажным также является тот факт, что в законе четко фиксируется, что «вино России» должно быть на сто процентов произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. Документ призван поддержать отечественного производителя и способствовать развитию виноградарства в РФ. Одна из задач документа — сделать так, чтобы российское вино не только не уступало иностранному, но даже превосходило его по качеству.

«Реализация данного законопроекта должна прежде всего дать толчок развитию российского виноградарства», — заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, комментируя нововведения.

Сейчас Россия по производству вина занимает восьмое место в мире, а по потреблению седьмое. При этом, по словам Киселева, в настоящий момент страна стоит на пороге того, чтобы превратиться в один из главных винных регионов мира.

По мнению главы Союза виноградарей и виноделов, закон поможет не только навести порядок в ценах, на рынке вина, но и вывести на новый уровень винную культуру в России.

РИА Новости / Владимир Астапкович

Ранее ww5-tv.ru рассказывал о том, что Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии.