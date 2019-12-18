Гендиректор «Нового света» оценил роль нового закона о виноделии

Генеральный директор АО «Завод шампанских вин» «Новый Свет» Алексей Пугачев оценил роль нового закона о виноградарстве и виноделии, принятого Госдумой в третьем, окончательном чтении. Задачи документа — установить четкий понятийный аппарат в данной отрасли производства, защитить потребителя от возможных подделок алкогольных напитков, поддержать отечественного производителя и вывести винодельческую культуру в РФ на совершенно новый уровень.

По словам Пугачева, нововведения позитивно скажутся на положении российских виноделов, изготавливающих напитки из винограда, выращенного на территории нашей страны.

«Виноделы получат финансовую, имущественную, правовую помощь и ряд преференций по отношении к другим производителям, которые не выпускают российские вина, но продукция которых присутствует на полках российских магазинов», — пояснил директор винодельческого предприятия.

Он отметил, что новый закон будет способствовать не только развитию винодельческой отрасли в стране, но также положительно скажется на сфере туризма.

«Развитие отрасли приведет к увеличению ассортимента производимой продукции, улучшению качества производимой продукции, появлению новых винодельческих регионов, потому что бурными темпами будет развиваться посадка виноградников в РФ. Соответственно, новые микрозоны, вкусы, ароматы, букеты. Это, безусловно, привлечет туристов, которые неравнодушны к данному виду продукта и которые являются патриотами нашей страны», — подчеркнул Пугачев.

По его словам, развитие винодельческой отрасти в РФ будет заметно не только на повышении статуса российского вина на международном рынке, но также на увеличении объемов производства напитка в стране.

«Начнется выпуск оборудования для производства вина, начнется выпуск оборудования для возделывания винограда, для ухода за виноградом. Начнет развиваться туристическая сфера. Все это в комплексе приведет к всплеску потребности трудовых ресурсов в винодельческих районах», — отметил директор АО «Завод шампанских вин» «Новый Свет».

В свою очередь, генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук подчеркнула, что принятие нового закона о виноградарстве и виноделии имеет большое значение для людей, задействованных в этой отрасли.

«Это серьезное признание нашей отрасли виноградо-винодельческой на уровне нашего правительства, администрации РФ. <…> Мы очень гордимся своей профессией и своим виноделием», — призналась Шимчук.

Комментируя нововведения, сходное мнение выразил генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория» Петр Романишин. Он напомнил, что ранее в РФ не было единого свода правил, регламентирующих производство, оборот и потребление продукции виноградарства и виноделия. Теперь же данная отрасль в России пойдет по новому прогрессивному пути.

«Любой процесс развивается более структурировано, когда есть правила. Я уверен, что создание правил <…> создаст более понятные правила игры, в том числе экономические, которые сделают отрасль прибыльной и конкурирующей за инвестиции», — высказался Романишин.

По его словам, в сфере виноделия уже видны первые результаты, связанные с принятием закона — в частности, увеличение площади виноградников.

«Даже в преддверии принятия закона интерес к посадкам, виноградникам вырос. Даже сама информация о том, что информация вот-вот ожидается, привела к существенному увеличению инвестиций в посадку виноградников», — добавил гендиректор «Фанагории».

Он выразил надежду, что после закрепления новых правил в сфере виноделия и виноградарства на законодательном уровне, россияне начнут отдавать предпочтение отечественным производителям.

«Я надеюсь, что потребители в скором времени будут отдавать предпочтение винам из российского винограда, которые сделаны российскими руками, российским интеллектом», — заключил руководитель винодельческого предприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных положениях нового закона о виноградарстве и виноделии.