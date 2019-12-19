Шарлиз Терон призвала всех называть ее сына Джексона девочкой

44-летняя Шарлиз Терон сделала откровенное заявление о старшем сыне. Она ошарашила публику, сообщив, что отныне просит всех считать ее сына Джексона — девочкой, пишет Рridesource.

Голливудская актриса воспитывает двоих приемных детей: семилетнего сына Джексона и четырехлетнюю дочь Огэст. Наследник считает себя девочкой. Сама знаменитость чувствует себя свободной от предрассудков, поэтому спокойно реагирует на эту ситуацию.

«История моей дочери — это ее история. Если она захочет, однажды она сама расскажет ее. Мне, важно, чтобы окружающие использовали правильное местоимение, когда говорят о ней», — заявила Терон.

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Актриса объяснила, что раньше избегала темы гендерной принадлежности сына, несмотря на то, что старший приемный ребенок Шарлиз давно появляется на публике исключительно в девчоночьей одежде. Прервав долгое молчание звезда призвала окружающих уважать выбор наследника, которого относит к женскому полу.

«Дело в том, что она подросла и начала жаловаться на то, что все обращаются к ней, как мальчику, говоря о ней „он“. А ее это очень обижает. И теперь я прошу всех, от ее лица, поскольку она еще слишком мала для заявлений, обращаться к ней правильно», — отметила актриса.

По словам кинозвезды, ее детям еще рано разговаривать о своих сексуальных предпочтениях. Однако малыши хорошо осознают свой пол и выбирают собственный путь. Например, ее дочь Огэст убеждена, что она «будет замужем пять раз». Малышка заявила, что ее избранниками станут три мальчика и две девочки.

«Мне просто нравится, что она размышляет свободно. Бог знает, как оно будет, но мне нравится, что она свободно выражает свои желания», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца.