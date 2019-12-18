«В целях самообороны»: Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

Американская актриса 44-летняя Шарлиз Терон рассказала о трагедии, которую ей пришлось пережить в детстве. Об этом пишет издание National Public Radio. Голливудская звезда подробно поведала о том, как ее мать застрелила отца. Знаменитости тогда было всего 15 лет. По словам артистки, виной всему стало чрезмерное увлечение ее родителя алкоголем.

«Он был алкоголиком всю мою жизнь. Каждый день непредсказуем, когда ты живешь с алкоголиком. Я бы хотела, чтобы то, что случилось той ночью, никогда бы не случилось. Но, к сожалению, это происходит, когда вы не дошли до корня этих проблем», — поделилась актриса.

Шарлиз Терон рассказала, что в злополучную ночь ее отец пришел домой, как обычно, в пьяном угаре, да еще и с оружием в руках.

«Моя мама и я были в моей спальне и прислонялись к двери, потому что он пытался вышибить ее. Он сделал шаг назад и просто выстрелил в дверь три раза. Ни одна из этих пуль не попала в нас, и это просто чудо. Но в целях самообороны моя мама решила устранить эту угрозу», — сказала знаменитость.

Голливудская кинозвезда уверена — о подобных происшествиях не стыдно говорить и в обществе следует обсуждать проблему насилия в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что папарацци застали сына Шарлиз Терон в женском купальнике.